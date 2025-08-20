Pil pro capite, Italia sorpassa Gran Bretagna

(Teleborsa) - Secondo la World Bank,
nel 2024 il Pil pro capite italiano è salito a 60.847 dollari (44.835 sterline), superando anche se di poco i 60.620 dollari della Gran Bretagna. Non accadeva dal 1987.A pesare
non è la crescita economica, simile tra i due Paesi, ma la dinamica demografica: mentre la popolazione britannica è in forte aumento e distribuisce la ricchezza su un numero maggiore di abitanti, nel nostro Paese il drastico calo delle nascite fa crescere più rapidamente la ricchezza pro capite.Il Daily Telegraph c
he analizza il perchè del sorpasso di Roma su Londra sottolinea anche che nel Regno Unito le cose non vanno bene neppure sul fronte disoccupazione che è salita al 4,7%, in crescita anche la spesa per i sussidi sociali con l’inflazione che viaggia verso il 4%, di fatto al doppio dell’obiettivo fissato dalla Banca d’Inghilterra.
Non solo, decisamente salato il conto per Londra dal debito pubblico.