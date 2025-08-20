Milano
Home Page
/
Notizie
Prezzi consumo ex tabacco Unione Europea (MoM) in luglio
Prezzi consumo ex tabacco Unione Europea (MoM) in luglio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
20 agosto 2025 - 11.05
Unione Europea,
Prezzi consumo ex tabacco in luglio su base mensile (MoM) 0%
, in calo rispetto al precedente +0,3%.
(Foto: © andreykuzmin / 123RF)
