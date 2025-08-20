Milano 13:55
42.948 -0,17%
Nasdaq 19-ago
23.385 0,00%
Dow Jones 19-ago
44.922 0,00%
Londra 13:55
9.234 +0,48%
Francoforte 13:55
24.339 -0,34%

Prezzi consumo ex tabacco Unione Europea (MoM) in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Prezzi consumo ex tabacco Unione Europea (MoM) in luglio
Unione Europea, Prezzi consumo ex tabacco in luglio su base mensile (MoM) 0%, in calo rispetto al precedente +0,3%.

(Foto: © andreykuzmin / 123RF)
Condividi
```