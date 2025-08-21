A2A si aggiudica 4 lotti gara indetta da Water Alliance e Utility Alliance

A2A

(Teleborsa) -, attraverso la controllata A2A Energia,nella, due reti di impresa che raggruppano aziende idriche lombarde e piemontesi.La gara è relativa allaper le utenzedelle società aderenti per il biennio 2026-2027, con inizio a partireAl termine della procedura sono statiper un potenziale volume complessivo totale di, più che raddoppiato rispetto alla precedente asta.Nel dettaglio, le forniture dei(di nuova acquisizione e relativi a utenze alimentate in media e alta tensione) e quelle del(per utenze alimentate anche in bassa tensione) sono destinate a. Ilinvece consentirà di soddisfare il fabbisogno di elettricità diCon questa aggiudicazione, attraverso l’attivazione di nuove sinergie con le utilities territoriali, il Gruppo compie un ulteriore passo nel rafforzamento del proprio ruolo di player di riferimento per l’offerta di energia in diversi segmenti di mercato e tipologie di clienti