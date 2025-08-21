Milano 9:44
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 20/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto

Piccolo passo in avanti per il cross Euro contro la valuta britannica, che porta a casa un misero +0,3%.

La situazione di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 0,8668. Supporto visto a quota 0,8642. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 0,8694.


