Appuntamenti macroeconomici del 21 agosto 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

(Teleborsa) -
Giovedì 21/08/2025
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 49,2 punti; preced. 48,9 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 50,7 punti; preced. 50,9 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 50,8 punti; preced. 51 punti)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 49,5 punti; preced. 49,8 punti)
11:00 Unione Europea: Produzione costruzioni, mensile (preced. -1,7%)
14:30 USA: PhillyFed (atteso 6,8 punti; preced. 15,9 punti)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 226K unità; preced. 224K unità)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 49,7 punti; preced. 49,8 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 54,2 punti; preced. 55,7 punti)
15:45 USA: PMI composito (preced. 55,1 punti)
16:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -15 punti; preced. -14,7 punti)
16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. -2,7%)
16:00 USA: Leading indicator, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,3%)
16:00 USA: Vendita case esistenti (atteso 3,92 Mln unità; preced. 3,93 Mln unità)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 56 Mld piedi cubi)


