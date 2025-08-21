Milano 17:35
43.013 +0,35%
Nasdaq 22:00
23.143 -0,46%
Dow Jones 22:02
44.786 -0,34%
Londra 17:35
9.309 +0,23%
Francoforte 17:35
24.293 +0,07%

Borsa: Discesa moderata per il Nasdaq-100, in ribasso dello 0,46%

Il Nasdaq-100 termina a 23.142,58 punti

In breve, Finanza
L'indice dei titoli tecnologici USA porta a casa un calo dello 0,46%, con chiusura a 23.142,58 punti.
