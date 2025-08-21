CME e FanDuel (Flutter) lanciano piattaforma per contratti sugli eventi

CME Group

Flutter Entertainment

(Teleborsa) -, il principale mercato mondiale di derivati, e FanDuel, la principale società americana di gaming online che fa parte del colosso britannico, hanno stretto un'. Questo tipo di contratti consentono agli investitori di scommettere sulla probabilità di eventi specifici, che vanno dallo sport e dall'intrattenimento alla politica e all'economia.I clienti potranno esprimere le proprie opinioni più volte al giorno su un'ampia gamma di mercati con. Il lancio dei prodotti è previsto per la fine dell'anno e includerà benchmark come l'S&P 500 e il Nasdaq-100, i prezzi del petrolio e del gas, dell'oro, delle criptovalute e indicatori economici chiave come il PIL e il CPI."Gli investitori privati ??sono sempre più sofisticati e alla continua ricerca di nuove opportunità finanziarie - ha dichiarato- Per soddisfare questa domanda, abbiamo creato questa partnership innovativa, che gestirà un futures commission merchant (FCM) non-clearing. Insieme, i nostri prodotti basati su eventi attireranno il crescente interesse del pubblico per i mercati e forniremo formazione per attrarre una nuova generazione di potenziali trader che oggi non operano nel settore dei derivati"."Riteniamo che ci sia potenzialmente un vasto pubblico per il trading sui mercati basati sugli eventi e desideriamo offrire una piattaforma che consenta ai nostri clienti di partecipare a questa attività", ha dichiarato