ENEA partecipa al Meeting di Rimini

(Teleborsa) - Prende il via dal 22 al 27 agosto 2025 la 46ª edizione del Meeting di Rimini, dal titolo “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”.
Anche quest’anno, ENEA partecipa al Meeting con un ricco programma di laboratori, percorsi esperienziali e incontri divulgativi,
per esplorare i grandi temi della transizione energetica, e dell’innovazione sostenibile. Attraverso attività pensate per famiglie, bambini, giovani e adulti, ENEA invita i partecipanti a scoprire
– e costruire insieme – quei "mattoni nuovi" capaci di rendere concreto il cambiamento.In un mondo che cambia rapidamente
, tra sfide climatiche e rivoluzioni tecnologiche, c’è bisogno infatti di costruire insieme luoghi e relazioni che mettano al centro il bene comune, la conoscenza condivisa e la responsabilità verso il futuro. Le attività ENEA al Meeting di Rimini 2025 sono un invito aperto a scoprire, sperimentare e costruire – con curiosità e gratitudine – quei “mattoni nuovi” capaci di dare forma a un domani più giusto, umano e sostenibile.