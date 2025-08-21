Milano 17:35
43.013 +0,35%
Nasdaq 18:04
23.120 -0,56%
Dow Jones 18:04
44.725 -0,47%
Londra 17:35
9.309 +0,23%
Francoforte 17:35
24.293 +0,07%

Euro Zona, fiducia consumatori agosto scende a -15,5 punti

Economia, Macroeconomia
Euro Zona, fiducia consumatori agosto scende a -15,5 punti
(Teleborsa) - Peggiora la fiducia dei consumatori europei ad agosto 2025. La stima flash dell'ultimo sondaggio mensile, condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN), evidenzia che il sentiment dei consumatori nell'eurozona è ancora negativo e scende a -15,5 punti rispetto ai -14,7 di luglio.

Il dato è anche peggiore delle attese degli analisti (-15 punti).

Nel complesso dell'Unione europea l'indicatore è pari a -14,8 punti (-0,3 punti percentuali).

(Foto: © iloveotto/123RF)
Condividi
```