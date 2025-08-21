Euro Zona, fiducia consumatori agosto scende a -15,5 punti

(Teleborsa) - Peggiora la fiducia
dei consumatori europei
ad agosto
2025. La stima flash
dell'ultimo sondaggio mensile, condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea
(DG ECFIN), evidenzia che il sentiment dei consumatori nell'eurozona è ancora negativo e scende a -15,5 punti
rispetto ai -14,7 di luglio.
Il dato è anche peggiore delle attese
degli analisti (-15 punti).
Nel complesso dell'Unione europea
l'indicatore è pari a -14,8 punti
(-0,3 punti percentuali).(Foto: © iloveotto/123RF)