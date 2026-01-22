Milano 16:39
45.076 +1,32%
Nasdaq 16:39
25.492 +0,65%
Dow Jones 16:39
49.430 +0,72%
Londra 16:39
10.166 +0,28%
Francoforte 16:38
24.848 +1,17%

Fiducia consumatori Unione Europea in gennaio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Fiducia consumatori Unione Europea in gennaio
Unione Europea, Fiducia consumatori in gennaio pari a -12,4 punti, in aumento rispetto al precedente -13,2 punti (la previsione era -13 punti).
