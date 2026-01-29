Milano
12:42
45.351
+0,47%
Nasdaq
28-gen
26.023
0,00%
Dow Jones
28-gen
49.016
+0,02%
Londra
12:42
10.215
+0,60%
Francoforte
12:42
24.610
-0,86%
Giovedì 29 Gennaio 2026, ore 12.59
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Unione Europea, Fiducia consumatori in gennaio
Unione Europea, Fiducia consumatori in gennaio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
29 gennaio 2026 - 11.25
Unione Europea,
Fiducia consumatori in gennaio pari a -12,4 punti
, in aumento rispetto al precedente -13,1 punti (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
Leggi anche
Fiducia consumatori Unione Europea in gennaio
Fiducia consumatori Unione Europea in dicembre
Unione Europea, Fiducia economia in gennaio
Fiducia imprese Unione Europea in gennaio
Altre notizie
Appuntamenti macroeconomici dell'8 gennaio 2026
Appuntamenti macroeconomici del 29 gennaio 2026
Euro Zona, fiducia consumatori gennaio migliora a -12,4 punti
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 5 gennaio 2026
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 26 gennaio 2026
Appuntamenti macroeconomici del 23 gennaio 2026
Guide
Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: come orientarsi
Negli ultimi anni, il termine "valuta digitale" è diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.
leggi tutto