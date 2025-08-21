Milano 17:35
43.013 +0,35%
Nasdaq 18:09
23.117 -0,57%
Dow Jones 18:09
44.734 -0,45%
Londra 17:35
9.309 +0,23%
Francoforte 17:35
24.293 +0,07%

Piazza Affari: giornata depressa per l'indice dei servizi di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: giornata depressa per l'indice dei servizi di consumo italiano
Giornata negativa per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che continua la seduta a 27.691,83 punti, in calo dello 0,83%.
Condividi
```