Milano 12:50
42.826 -0,09%
Nasdaq 20-ago
23.250 0,00%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 12:50
9.260 -0,30%
Francoforte 12:50
24.199 -0,32%

Piazza Affari: scambi negativi per Banca MPS

Sottotono l'istituto di Rocca Salimbeni, che passa di mano con un calo dell'1,81%.
