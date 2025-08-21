Sicily by Car scende in Borsa dopo nuovo provvedimento dell'Antitrust

Sicily by Car

(Teleborsa) -per, azienda quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori in Italia nel settore dell'autonoleggio a breve termine, dopo che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, rispetto a quello del maggio 2022 e già reso noto.L'AGCM ha ritenutodi contratto adottate da Sicily By Car, nella misura in cui prevedeva il pagamento da parte dei clienti della somma di 50 euro oltre IVA per ogni notifica ricevuta dalla società in relazione a multe e/o sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.L'AGCM ha deliberato di irrogare alla società una. La società sta valutando le possibili azioni contestative e difensive da intraprendere, anche tenendo conto della sentenza emessa dal Consiglio di Stato a dicembre 2024, la quale, annullando il citato provvedimento adottato dall'AGCM del maggio 2022, ha di contro negato la vessatorietà della medesima clausola contrattuale.registra unae si attesta a 3,62 euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 3,543 e successiva a 3,467. Resistenza a 3,673.