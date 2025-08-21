Sinopec, utile semestrale crolla del 40% con calo dei prezzi del petrolio

(Teleborsa) -, colosso cinese a controllo stata del petrolio e della chimica, ha chiuso lacon undi 1.409,1 miliardi di RMB (circa 168,6 miliardi di euro), in calo del 10,6% su base annua. Questa variazione è dovuta principalmente al calo dei prezzi del petrolio e dei prodotti petrolchimici e al calo dei volumi di vendita di prodotti petroliferi raffinati.L'è stato di 33,4 miliardi di RMB, in calo del 34,5% su base annua. L'è stato in calo del 40,4%, attestandosi a 21,48 miliardi di yuan (circa 2,57 miliardi di euro)Per quanto riguarda le spese in conto capitale, la società hae ha deciso di ridurlo di circa il 5%."Trascinata da diversi fattori, come il calo dei prezzi internazionali del greggio e la debolezza dei margini chimici, la redditività della società nel primo semestre è diminuita significativamente su base annua - ha commentato il- Ciononostante, il nostro flusso di cassa operativo e la nostra posizione finanziaria sono rimasti solidi e pertanto il board ha deciso di distribuire un dividendo provvisorio in contanti di 0,088 RMB per azione per il 2025, in linea con il rapporto di distribuzione più elevato previsto dallo statuto".