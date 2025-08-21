Milano
17:35
43.013
+0,35%
Nasdaq
18:09
23.117
-0,57%
Dow Jones
18:09
44.734
-0,45%
Londra
17:35
9.309
+0,23%
Francoforte
17:35
24.293
+0,07%
Giovedì 21 Agosto 2025, ore 18.26
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ USA, PMI composito in agosto
USA, PMI composito in agosto
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
21 agosto 2025 - 15.50
USA,
PMI composito in agosto pari a 55,4 punti
, in aumento rispetto al precedente 55,1 punti.
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
Condividi
Leggi anche
Unione Europea, PMI composito in agosto
PMI composito USA in luglio
USA, PMI composito in luglio
Appuntamenti macroeconomici del 21 agosto 2025
Altre notizie
Appuntamenti macroeconomici del 5 agosto 2025
Appuntamenti macroeconomici del 24 luglio 2025
PMI manifatturiero USA in agosto
USA, PMI servizi in agosto
PMI composito Unione Europea in luglio
PMI composito Unione Europea in luglio