USA, PMI Manifattura agosto batte le attese e sale a 53,3 punti

(Teleborsa) - Migliora più delle attese sia l'attività manifatturiera degli Stati Uniti, mentre quella dei servizi cala ma leggermente meno di quanto ci si aspettava. La stima flash sull'indice PMI manifatturiero di agosto 2025 elaborato da S&P indica, infatti, un livello di 53,3 punti che si confronta con i 49,8 punti del mese precedente e i 49,7 punti del consensus. Il dato si porta dunque sopra la soglia critica dei 50 punti sotto la quale l'economia è in contrazione.

Nello stesso periodo il PMI dei servizi è atteso a 55,4 punti, in calo dai 55,7 punti del mese precedente ma al di sopra del consensus (54,2 punti).

Il PMI composito si attesta così a 55,4 punti dai 55,1 di luglio.

"Una solida lettura preliminare dell’indice PMI di agosto si aggiunge ai segnali che indicano come le imprese statunitensi abbiano vissuto finora un terzo trimestre robusto. I dati sono coerenti con un’espansione dell’economia a un tasso annualizzato del 2,5%, in aumento rispetto alla crescita media dell’1,3% registrata nei primi due trimestri dell’anno", ha dichiarato Chris Williamson, Chief Business Economist presso S&P Global Market Intelligence.

"Le aziende, sia nel manifatturiero che nei servizi, riportano condizioni di domanda più forti, ma faticano a soddisfare la crescita delle vendite, con conseguente aumento degli arretrati di lavoro a un ritmo che non si vedeva dai vincoli di capacità legati alla pandemia all’inizio del 2022 – ha aggiunto –. Anche la formazione di scorte di prodotti finiti è cresciuta a un ritmo record per l’indagine, in parte a causa delle preoccupazioni sulle condizioni di approvvigionamento future".
