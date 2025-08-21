USA, PMI Manifattura agosto batte le attese e sale a 53,3 punti

(Teleborsa) - Migliora più delle attese sia l'attività manifatturiera
degli Stati Uniti
, mentre quella dei servizi
cala ma leggermente meno di quanto ci si aspettava. La stima flash sull'indice PMI manifatturiero di agosto 2025 elaborato da S&P
indica, infatti, un livello di 53,3 punti che si confronta con i 49,8 punti del mese precedente e i 49,7 punti del consensus. Il dato si porta dunque sopra la soglia critica dei 50 punti sotto la quale l'economia è in contrazione.
Nello stesso periodo il PMI dei servizi
è atteso a 55,4 punti
, in calo dai 55,7 punti del mese precedente ma al di sopra del consensus (54,2 punti).
Il PMI composito
si attesta così a 55,4 punti
dai 55,1 di luglio.
"Una solida lettura preliminare dell’indice PMI di agosto si aggiunge ai segnali che indicano come le imprese statunitensi abbiano vissuto finora un terzo trimestre robusto. I dati sono coerenti con un’espansione dell’economia a un tasso annualizzato del 2,5%, in aumento rispetto alla crescita media dell’1,3% registrata nei primi due trimestri dell’anno", ha dichiarato Chris Williamson
, Chief Business Economist presso S&P Global Market Intelligence.
"Le aziende, sia nel manifatturiero che nei servizi, riportano condizioni di domanda
più forti, ma faticano a soddisfare la crescita delle vendite, con conseguente aumento degli arretrati di lavoro a un ritmo che non si vedeva dai vincoli di capacità legati alla pandemia all’inizio del 2022 – ha aggiunto –. Anche la formazione di scorte
di prodotti finiti
è cresciuta a un ritmo record per l’indagine, in parte a causa delle preoccupazioni sulle condizioni di approvvigionamento
future".