USA, PMI Manifattura agosto batte le attese e sale a 53,3 punti

(Teleborsa) - Migliora più delle attese sia l'degli, mentre quella deicala ma leggermente meno di quanto ci si aspettava. La stima flash sull'indice PMI manifatturiero di agosto 2025 elaborato daindica, infatti, un livello di 53,3 punti che si confronta con i 49,8 punti del mese precedente e i 49,7 punti del consensus. Il dato si porta dunque sopra la soglia critica dei 50 punti sotto la quale l'economia è in contrazione.Nello stesso periodo ilè atteso a, in calo dai 55,7 punti del mese precedente ma al di sopra del consensus (54,2 punti).Ilsi attesta così adai 55,1 di luglio."Una solida lettura preliminare dell’indice PMI di agosto si aggiunge ai segnali che indicano come le imprese statunitensi abbiano vissuto finora un terzo trimestre robusto. I dati sono coerenti con un’espansione dell’economia a un tasso annualizzato del 2,5%, in aumento rispetto alla crescita media dell’1,3% registrata nei primi due trimestri dell’anno", ha dichiarato, Chief Business Economist presso S&P Global Market Intelligence."Le aziende, sia nel manifatturiero che nei servizi, riportanopiù forti, ma faticano a soddisfare la crescita delle vendite, con conseguente aumento degli arretrati di lavoro a un ritmo che non si vedeva dai vincoli di capacità legati alla pandemia all’inizio del 2022 – ha aggiunto –. Anche ladiè cresciuta a un ritmo record per l’indagine, in parte a causa delle preoccupazioni sullefuture".