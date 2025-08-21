Milano
Giovedì 21 Agosto 2025, ore 18.26
USA, PMI servizi in agosto
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
21 agosto 2025 - 15.50
USA,
PMI servizi in agosto pari a 55,4 punti
, in calo rispetto al precedente 55,7 punti (la previsione era 54,2 punti).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
