Giovedì 21 Agosto 2025, ore 18.27
Vendita case esistenti USA (MoM) in luglio
21 agosto 2025 - 16.05
USA,
Vendita case esistenti in luglio su base mensile (MoM) +2%
, in aumento rispetto al precedente -2,7%.
