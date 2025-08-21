Milano 17:35
43.013 +0,35%
Nasdaq 18:10
23.107 -0,61%
Dow Jones 18:10
44.715 -0,50%
Londra 17:35
9.309 +0,23%
Francoforte 17:35
24.293 +0,07%

Vendita case esistenti USA (MoM) in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Vendita case esistenti USA (MoM) in luglio
USA, Vendita case esistenti in luglio su base mensile (MoM) +2%, in aumento rispetto al precedente -2,7%.
Condividi
```