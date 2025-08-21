WH Smith crolla ai minimi in 12 anni dopo profit warning per errore contabile

(Teleborsa) - WH Smith
, azienda britannica leader a livello mondiale nel travel retail per giornali, libri e prodotti di largo consumo, ha cancellato un terzo della propria valutazione sulla Borsa di Londra
nella seduta odierna, dopo che un errore contabile in Nord America l'ha costretta a un profit warning.
In preparazione dei risultati di fine anno del Gruppo per l'esercizio finanziario che si concluderà il 31 agosto 2025, la società ha rilevato una sovrastima di circa 30 milioni di sterline dell'utile netto previsto per il Nord America
, si legge in una nota. Questa sovrastima è dovuta in gran parte all'accelerato riconoscimento dei ricavi da fornitori nella divisione Nord America.
WH Smith prevede ora che l'utile netto della divisione Nord America per l'esercizio finanziario che si concluderà il 31 agosto 2025 sarà di circa 25 milioni di sterline, in calo rispetto alle precedenti aspettative di mercato di circa 55 milioni di sterline. Di conseguenza, il Gruppo prevede un utile netto per l'intero anno
, prima delle imposte e delle voci non sottostanti, di circa 110 milioni di sterline
.
Il board ha incaricato Deloitte di effettuare una revisione indipendente e completa
.
Le azioni di WH Smith sono scese al livello più basso da maggio 2013
e sono nettamente le peggiori dell'indice FTSE 250 nella seduta odierna. A meta mattina mostrano un ribasso del 35,27%, portandosi a 7,185 sterline.