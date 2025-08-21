WH Smith crolla ai minimi in 12 anni dopo profit warning per errore contabile

WH Smith

(Teleborsa) -, azienda britannica leader a livello mondiale nel travel retail per giornali, libri e prodotti di largo consumo, hanella seduta odierna, dopo che un errore contabile in Nord America l'ha costretta a un profit warning.In preparazione dei risultati di fine anno del Gruppo per l'esercizio finanziario che si concluderà il 31 agosto 2025, la società ha rilevato una, si legge in una nota. Questa sovrastima è dovuta in gran parte all'accelerato riconoscimento dei ricavi da fornitori nella divisione Nord America.WH Smith prevede ora che l'utile netto della divisione Nord America per l'esercizio finanziario che si concluderà il 31 agosto 2025 sarà di circa 25 milioni di sterline, in calo rispetto alle precedenti aspettative di mercato di circa 55 milioni di sterline. Di conseguenza, il Gruppo prevede un, prima delle imposte e delle voci non sottostanti, di circaIl board haLe azioni di WH Smith sono scesee sono nettamente le peggiori dell'indice FTSE 250 nella seduta odierna. A meta mattina mostrano un ribasso del 35,27%, portandosi a 7,185 sterline.