Air Liquide annuncia acquisto sudcoreana DIG Airgas per 2,85 miliardi euro

(Teleborsa) - Air Liquide
ha siglato un accordo vincolante per acquisire la sudcoreana DIG Airgas
dal fondo Macquarie Asia-Pacific Infrastructure Fund 2 per un valore di 2,85 miliardi di euro
.
L'operazione - spiega il gruppo francese - rafforzerà la posizione in Corea del Sud, quarto mercato mondiale dei gas industriali ed importante polo manifatturiero asiatico.
Secondo il CEO di Air Liquide, François Jackow
, l'operazione rappresenta una "opportunità" e "contribuirà alla crescita dell'utile netto già a partire da un anno dopo l'integrazione"
. La chiusura della transazione
è prevista per la prima metà del 2026
.