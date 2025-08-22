Milano 12:16
43.231 +0,51%
Nasdaq 21-ago
23.143 0,00%
Dow Jones 21-ago
44.786 -0,34%
Londra 12:16
9.304 -0,06%
Francoforte 12:16
24.309 +0,06%

Air Liquide annuncia acquisto sudcoreana DIG Airgas per 2,85 miliardi euro

Finanza
Air Liquide annuncia acquisto sudcoreana DIG Airgas per 2,85 miliardi euro
(Teleborsa) - Air Liquide ha siglato un accordo vincolante per acquisire la sudcoreana DIG Airgas dal fondo Macquarie Asia-Pacific Infrastructure Fund 2 per un valore di 2,85 miliardi di euro.

L'operazione - spiega il gruppo francese - rafforzerà la posizione in Corea del Sud, quarto mercato mondiale dei gas industriali ed importante polo manifatturiero asiatico.

Secondo il CEO di Air Liquide, François Jackow, l'operazione rappresenta una "opportunità" e "contribuirà alla crescita dell'utile netto già a partire da un anno dopo l'integrazione".

La chiusura della transazione è prevista per la prima metà del 2026.
Condividi
```