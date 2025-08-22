Analisi Tecnica: EUR/GBP del 21/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 agosto
La giornata del 21 agosto chiude piatta per il cross Euro contro la valuta britannica, che riporta un -0,05%.
La situazione di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 0,8665. Supporto visto a quota 0,8639. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 0,8691.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)