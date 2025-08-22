Aspettando Jackson Hole: riflettori su Powell fra economia e politica

(Teleborsa) - Si apre oggi il, in Wyoming, il tradizionale appuntamento di fine estate con le banche centrali, che in molti casi ha dettato la rotta della politica monetaria, come nel 2020, quandochiaramente segnalò la necessità di soddisfare pienamente ed ampiamente il doppio mandato, introducendo nuovi conetti di inflazione ed occupazione e dando il via alla fase accomodante della politica monetaria come cura post-pandemia. Sullo stesso palco, nel 2022, il numero uno della Fed annunciò la "dolorosa" svolta restrittiva e la necessità di agire rapidamente per combattere l'inflazione. Due esempi di quanto sia importante questa occasione per lae per l'andamento dei mercati.Ma quest'anno l'appuntamento si riempie di nuovi significati, essendo, ma soprattutto essendo a rischio la stessa indipendenza della Fed.I mercati, che da tempo attendono un, cercheranno di capire se effettivamente i tempi sono maturi per un intervento nella riunione del. A sopporto di un intervento ci sono i deludenti dati deled un'che, pur in rallentamento, si è rivelata più alta del previsto ed in ogni caso ancora troppo elevata per rompere ogni indugio.La situazione si è fatta più complicata con la, entrati in vigore in gran parte nel mese di agosto. Gli effetti di questa politica sul dollaro e sull'inflazione ancora si devono vedere e questo rappresenta un elemento di grande incertezza per la politica monetaria.Ma la politica monetaria non è fatta solo di dati, sebbene questi esercitino una maggiore attrazione su Powell, ma anche di. E queste si sono fatte sempre più pressanti. Ormai, gli operatori si aspettano un, che in alcuni momenti ha anche raggiunto l'85%. Non solo, i mercati scontano entro l'anno almeno due tagli dei tassi.Aspettative che premono sulla Fed anche dall'. Inutile ricordare lesu Powell, che in più occasioni si sono rivelate anche piuttosto offensive. Il "sempre troppo tardi" Powell, appellativo affibbiato dallo stesso Trump al numero uno della Fed, è stato oggetto di ripetuti attacchi nei mesi scorsi, volti a costringerlo a piegarsi alla volontà della politica, rinnegando l'indipendenza della banca centrale. Un tranello in cui Powell non è caduto, ribadendo l'importanza di attenersi ai numeri in arrivo dall'economia.Gli attacchi di Trump non si sono limitati alle decisioni sui tassi, ma hanno, anche in vista della scadenza del mandato di Powell a maggio 2026. E' scattato così il, tanto che lo stesso Presidente americano ha espresso alcune preferenze al riguardo. Nellastilata dalla Casa Bianca vi sarebbero una decina di persone, ma secondo quanto anticipato dal Segretario al Tesoro Kevin Bessent nei giorni scorsi, la scrematura dovrebbe iniziare attorno al Labour Day, che quest'anno cade il 1° settembre.Fra i nomi trapelati nell'ultimo periodo vi sono quelli di Kevin Hassett, ex consigliere economico della Casa Bianca, Kevin Warsh, ex governatore della Fed, Michelle Bowman, uno dei due "dissidenti" dell'ultima riunione, c he ha votato contro il mantenimento di tassi invariati, ed il collega Philip Jefferson, oltre ad altri veterani e non.nell'ultima settimana, anzi, nell'ultima i settimana, è apparso, proprio in vista di questo importante appuntamento, una volta buttata alle spalle la stagione delle trimestrali. Ma cosa avverrà nei prossimi mesi?"Qualsiasia settembre - commenta Elliot Hentov, Head of Macro Policy Research di State Street Investment Management - potrebbe spingere i r. Parallelamente, è probabile chee che il. Oltre al fatto che il mercato obbligazionario sta scontando un taglio dei tassi, i mercati azionari non prevedono alcuna volatilità significativa nelle prossime settimane, come illustrato dalla struttura a termine del VIX".Secondo una analisi di eToro, ". Lo S&P 500 segna finora un +9,65%" ed il "dopo" Jackson Hole non è stato sempre lo stesso, diviso fra performance positiva e correzione. "Se Powell incornicerà il rallentamento di consumi e lavoro solo come rischio macro, senza accompagnarlo con un percorso di politica monetaria credibile, i mercati potrebbero leggerlo come preludio a una frenata più marcata, con un "dopo" simile a quello di sette anni fa. - spiegano gli esperti - Se invece la stessa debolezza verrà trasformata in giustificazione per accelerare i tagli, i mercati potrebbero premiarla, ma solo se la Fed mostrerà di avere margini reali per farlo.del legame tra parole e dati.".