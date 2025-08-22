Milano 17:35
BNSF-CSX, nuovi collegamenti coast-to-coast negli USA per trasporto merci
(Teleborsa) - L'operatore ferroviario statunitense CSX e il concorrente BNSF, di proprietà della Berkshire Hathaway, hanno annunciato diversi nuovi prodotti di servizi intermodali che offriranno ai clienti soluzioni coast-to-coast senza interruzioni ed efficienti per le spedizioni tra gli Stati Uniti occidentali e orientali.

Tra le altre cose, sono stati introdotti nuovi servizi intermodali nazionali diretti coast-to-coast tra la California meridionale e Charlotte, Carolina del Nord, e Jacksonville, Florida.

"Questa collaborazione tra BNSF e CSX dimostra la forza della partnership, offrendo maggiore flessibilità, efficienza e valore per i nostri clienti - ha dichiarato Jon Gabriel, Vicepresidente dei Prodotti di Consumo del Gruppo BNSF - Non vediamo l'ora che queste offerte forniscano un servizio immediato e semplificato alla supply chain nei mercati chiave a livello nazionale".

"Grazie a questa nuova connettività, CSX e BNSF collegano i mercati degli Stati Uniti occidentali e orientali, creando un servizio più rapido e affidabile - ha dichiarato Drew Johnson, Vicepresidente delle Vendite e del Marketing Intermodale di CSX - Insieme, stiamo aprendo l'accesso ai mercati chiave e rafforzando le opzioni per i nostri clienti comuni".

L'annuncio arriva a poca distanza dalla pressione su CSX dell'investitore attivista Ancora per una fusione o un cambio di leadership, e della richiesta di Toms Capital Investment Management di incontrare il board della società.
