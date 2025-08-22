BNSF-CSX, nuovi collegamenti coast-to-coast negli USA per trasporto merci

(Teleborsa) - L'operatore ferroviario statunitense CSX
e il concorrente BNSF, di proprietà della Berkshire Hathaway
, hanno annunciato diversi nuovi prodotti di servizi intermodali
che offriranno ai clienti soluzioni coast-to-coast senza interruzioni ed efficienti per le spedizioni tra gli Stati Uniti occidentali e orientali.
Tra le altre cose, sono stati introdotti nuovi servizi intermodali nazionali diretti coast-to-coast tra la California meridionale e Charlotte, Carolina del Nord, e Jacksonville, Florida
.
"Questa collaborazione tra BNSF e CSX dimostra la forza della partnership, offrendo maggiore flessibilità, efficienza e valore per i nostri clienti - ha dichiarato Jon Gabriel
, Vicepresidente dei Prodotti di Consumo del Gruppo BNSF - Non vediamo l'ora che queste offerte forniscano un servizio immediato e semplificato alla supply chain nei mercati chiave a livello nazionale".
"Grazie a questa nuova connettività, CSX e BNSF collegano i mercati degli Stati Uniti occidentali e orientali, creando un servizio più rapido e affidabile - ha dichiarato Drew Johnson
, Vicepresidente delle Vendite e del Marketing Intermodale di CSX - Insieme, stiamo aprendo l'accesso ai mercati chiave e rafforzando le opzioni per i nostri clienti comuni".
L'annuncio arriva a poca distanza
dalla pressione su CSX dell'investitore attivista Ancora
per una fusione o un cambio di leadership, e della richiesta di Toms Capital Investment Management
di incontrare il board della società.