Milano
22-ago
43.310
+0,69%
Nasdaq
22-ago
23.498
+1,54%
Dow Jones
22-ago
45.632
+1,89%
Londra
22-ago
9.321
+0,13%
Francoforte
22-ago
24.363
+0,29%
Sabato 23 Agosto 2025, ore 00.31
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Corre sul mercato il Nasdaq-100, in progresso dell'1,54%
Borsa: Corre sul mercato il Nasdaq-100, in progresso dell'1,54%
Il Nasdaq-100 chiude a 23.498,12 punti
In breve
,
Finanza
22 agosto 2025 - 22.03
Ottima performance per l'indice tecnologico di Wall Street (+1,54%), che archivia la giornata a 23.498,12 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,23%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,53%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,40%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,29%
Argomenti trattati
Nasdaq 100
(111)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
+1,54%
Altre notizie
Borsa: Modesto recupero per il Nasdaq-100, in aumento dello 0,25%
Borsa: Modesto rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,29%
Borsa: Modesto rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,30%
Borsa: Modesto rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,52%
Borsa: Lieve rialzo per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,35% alle 19:30
Borsa: Rally per il Nasdaq-100, in progresso dell'1,74% alle 19:30