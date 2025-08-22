Milano 17:35
43.310 +0,69%
Nasdaq 19:57
23.538 +1,71%
Dow Jones 19:57
45.688 +2,02%
Londra 17:35
9.321 +0,13%
Francoforte 17:35
24.363 +0,29%

Borsa: Ottima performance per il Nasdaq-100, in accelerazione dell'1,72% alle 19:30

Il Nasdaq-100 passa di mano a 23.540,76 punti

In breve, Finanza
L'indice del listino high-tech USA mette a segno un rialzo dell'1,72% alle 19:30 e avanza a 23.540,76 punti.
