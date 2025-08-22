Milano
10:09
43.092
+0,18%
Nasdaq
21-ago
23.143
0,00%
Dow Jones
21-ago
44.786
-0,34%
Londra
10:09
9.301
-0,09%
Francoforte
10:09
24.285
-0,04%
Venerdì 22 Agosto 2025, ore 10.26
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Francoforte (-0,16%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Francoforte (-0,16%)
Il DAX dà il via alle contrattazioni a 24.254,81 punti
In breve
,
Finanza
22 agosto 2025 - 09.03
Appiattita la performance dell'indice della Borsa di Francoforte, che passa di mano con un -0,16%, a quota 24.254,81 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,2%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,19%)
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,11%)
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,08%)
Argomenti trattati
Borsa
(1113)
·
Francoforte
(238)
Titoli e Indici
Germany DAX
0,00%
Altre notizie
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,01%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Francoforte (+0,18%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Francoforte (+0,17%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Francoforte (-0,06%)
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,53%
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,42%