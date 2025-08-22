Europa, i titoli ciclici rispetto ai difensivi hanno raggiunto il massimo in 30 anni

Bank of America

(Teleborsa) - Sebbene il mercato azionario europeo abbia registrato un andamento sostanzialmente laterale da febbraio (nonostante la forte ondata di vendite e il rimbalzo di aprile), i, anche escludendo i titoli finanziari. Lo si legge in una ricerca disul tema.Ciò ha portato ile l'indice dei prezzi relativi dei titoli ciclici rispetto ai difensivi a un nuovo massimo trentennale la scorsa settimana. La sovraperformance dei titoli ciclici (esclusi i finanziari) rispetto ai difensivi nell'ultimo anno è stata quasi esclusivamente dovuta alla debolezza dei titoli difensivi, appesantiti dal settore farmaceutico (-27% rispetto al mercato) e dai beni di consumo di base (-12%), mentre i titoli ciclici hanno registrato andamenti contrastanti, con l'industria (+20%) e l'edilizia (+15%) in costante rialzo, mentre i settori ciclici orientati alla Cina come i beni di consumo durevoli (ovvero beni di lusso, -20%), l'auto (-15%) e i semis (-12%) hanno sottoperformato.Il calo del 13% dei titolirispetto al mercato nell'ultimo anno segna la, preceduta solo da quella registrata durante la ripresa post-Covid nel 2021, e ha spinto i titoli difensivi rispetto al mercato al minimo degli ultimi 17 anni, sottolineano gli analisti di BofA.La banca d'affari statunitense vede ora: i settori ciclici con le più forti correlazioni negative con i premi al rischio sono stati i principali vincitori nel corso degli ultimi dodici mesi, inclusi beni strumentali e materiali da costruzione, mentre i settori difensivi con la più elevata correlazione negativa, tra cui farmaceutica e alimentare e bevande, sono stati particolarmente deboli."Se la debolezza della crescita della domanda finale statunitense dovesse continuare ad attenuarsi e i premi al rischio aumentassero, riteniamo che questa asimmetria prociclica della performance sia destinata a invertirsi - si legge nella ricerca - Pertanto, il nostro, nonostante il persistere di venti contrari specifici del settore, mentre i nostri principali underweight ciclici sono banche e beni strumentali, data la loro tendenza storica a sottoperformare in un contesto di indebolimento della crescita e aumento dei premi al rischio".