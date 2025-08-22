Francoforte: nuovo spunto rialzista per Wacker Chemie

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Wacker Chemie
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,15%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Wacker Chemie
rispetto all'indice di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Wacker Chemie
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 69,78 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 67,73. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 66,52.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)