Milano 14:21
43.249 +0,55%
Nasdaq 21-ago
23.143 0,00%
Dow Jones 21-ago
44.786 -0,34%
Londra 14:21
9.314 +0,05%
Francoforte 14:21
24.284 -0,04%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Wacker Chemie

Migliori e peggiori
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Wacker Chemie
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Wacker Chemie, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,15%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Wacker Chemie rispetto all'indice di riferimento.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Wacker Chemie. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 69,78 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 67,73. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 66,52.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```