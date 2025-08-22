Generalfinance, sospesa la sentenza che la condannava a pagare 14 milioni di euro

(Teleborsa) - Generalfinance
, società quotata su Euronext STAR Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed, ha reso noto che, a seguito dell'impugnazione presentata dalla società contro la sentenza del Tribunale Civile di Trento, la Corte d'Appello
di Trento ha sospeso, senza cauzione, l'efficacia esecutiva della sentenza
.
La sentenza condannava
Generalfinance a corrispondere a Roma 2014 S.r.l. un importo pari a circa 9,3 milioni di euro
(oltre spese e interessi, quantificabili questi ultimi in circa 4,7 milioni di euro).
Preso atto del positivo provvedimento di sospensione, la società proseguirà a coltivare la causa di merito
presso la Corte d'Appello di Trento, si legge in una nota.