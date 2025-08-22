Milano 16:00
43.417 +0,94%
Nasdaq 16:00
23.345 +0,87%
Dow Jones 16:00
45.322 +1,20%
Londra 16:00
9.344 +0,38%
Francoforte 16:00
24.382 +0,36%

Generalfinance, sospesa la sentenza che la condannava a pagare 14 milioni di euro

Finanza
Generalfinance, sospesa la sentenza che la condannava a pagare 14 milioni di euro
(Teleborsa) - Generalfinance, società quotata su Euronext STAR Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed, ha reso noto che, a seguito dell'impugnazione presentata dalla società contro la sentenza del Tribunale Civile di Trento, la Corte d'Appello di Trento ha sospeso, senza cauzione, l'efficacia esecutiva della sentenza.

La sentenza condannava Generalfinance a corrispondere a Roma 2014 S.r.l. un importo pari a circa 9,3 milioni di euro (oltre spese e interessi, quantificabili questi ultimi in circa 4,7 milioni di euro).

Preso atto del positivo provvedimento di sospensione, la società proseguirà a coltivare la causa di merito presso la Corte d'Appello di Trento, si legge in una nota.
Condividi
```