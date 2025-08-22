Milano 10:11
Germania, l'economia frena: PIL -0,3% nel 2° trimestre

(Teleborsa) - In rallentamento e sotto le attese la crescita dell'economia della Germania nel secondo trimestre del 2025. Lo comunica la lettura definitiva diffusa dall'Ufficio statistico federale tedesco: il PIL del 2° trimestre evidenzia un calo dello 0,3% su base trimestrale, rispetto al -0,1% della prima lettura e del consensus. Nel trimestre precedente si era registrata una crescita dello 0,3%.

Rivisto al ribasso anche il dato su base tendenziale, che evidenzia un modesto incremento dello 0,2%, rispetto al +0,4% della stima preliminare e del consensus, dopo il +0,3% rilevato nel trimestre precedente.
