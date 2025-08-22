Mediobanca, Aurelia vende altre 50mila azioni

(Teleborsa) - Ancora vendite per Aurelia, la holding finanziaria della famiglia Gavio, che comunica di aver venduto sul mercato altre 50.000 azioni Mediobanca
in data 21 agosto 2025. La vendita dei titoli è stata effettuata ad un prezzo medio ponderato di 21,01766 euro, per un controvalore di oltre 1 milione di euro.
La transazione fa riferimento all'“Offerta pubblica di scambio totalitaria volontaria sulle azioni ordinarie di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena. Aurelia insieme a Beniamino Gavio fa parte dell'accordo di consultazione tra soci Mediobanca.