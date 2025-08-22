Meeting di Rimini al via: Draghi apre, Meloni chiude. Focus su guerre e " nuova" Europa

(Teleborsa) -a Gaza all'Ucraina parallelamente alla speranza di ricomporre le fratture in scia all'affermazione di una pace mai come ora auspicata, ma anchea reinventarsi per non rimanere schiacciata, nel nuovo ordine mondiale, tra America trumpiana, Russia e Cina. Spazio al tema deln un contesto pieno di sfide, dall'invecchiamento della popolazione alle nuove tecnologie, in particolar. E' un programma ricco e trasversale quello che offrirà il Meeting di Rimini al via oggi, venerdì 22 agosto e fino al 27 sul cui palcoscenico si alterneranno molti rappresentanti del Governo - dai vicepremier Tajani e Salvini, ai ministri Abodi, Foti, Giorgetti, Giuli, Locatelli, Lollobrigida, Piantedosi, Pichetto Fratin, Schillaci, Urso e Valditara - fino alla premieospite nell'ultima giornata della kermesse.Oggi riflettori puntati sull'ex premier ed ex presidente della Bce,che si interrogherà su "Quale orizzonte per l'Europa?". Tema che vedrà impegnato un altro ex premier, Enrico Letta, presidente dell'Istituto Jacques Delors e autore, come Draghi, di un report sui 'mali' dell'Ue e su come porvi rimedio. Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo e Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione, completeranno il quadro continentale, penseranno chiamati a delineare scenari per una Unione costretta a trovare nuova centralità sullo scacchiere internazionaleNella giornata di oggi focus anche sulcalendario un incontro con Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy. In dialogo anche con Daniela Fumarola, segretaria generale Cisl, nella prospettiva di un nuovo patto sociale fondato su lavoro e sviluppo. Al tavolo anche il presidente dell’associazione delle imprese assicurative (Ania) Giovanni Liverani.Domani, che insieme ad altri relatori, in un convegno che studia i sistemi pensionistici europei, si interrogheranno su come garantire la tenuta e la sostenibilità del tempo delle pensioni in ItaliaSempre domani, sabato 23 agosto, il ministro dell’Interno,i, e il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, si confronteranno sull’accoglienza verso il fenomeno dei migranti, perché "questa diventi autentica integrazione. Il dialogo parte da una convinzione: solo attraverso formazione e lavoro si costruisce vera coesione sociale".e è un Regno di pace. E là dove i responsabili delle Istituzioni statali e internazionali sembrano non riuscire a far prevalere il diritto, la mediazione e il dialogo, le comunità religiose e la società civile devono osare la profezia. Significa lasciarsi sospingere nel deserto e vedere fin d'ora ciò che può nascere dalle macerie e da tanto, troppo dolore innocente", scrive intantonel messaggio, a firma del Segretario di Stato, il cardinale