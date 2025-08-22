Meeting di Rimini, Fumarola (Cisl): "serve un nuovo patto sociale, unire il Paese per affrontare le sfide"

(Teleborsa) - "Il tempo che viviamo richiede una responsabilità diversa rispetto a quella messa in campo fino a oggi". Con queste parole la leader della Cisl,, ha aperto il suo intervento al. "Nulla può ritornare come prima – ha aggiunto – abbiamo l’esigenza di costruire con mattoni nuovi. Vogliamo costruire un’alba nuova nel Paese. Questo significa unire le forze, farlo insieme". Al centro del messaggio la necessità di rilanciare unche tenga insieme governo, imprese e lavoratori.Fumarola ha ribadito come ildebba essere "pragmatico, responsabile, coraggioso, che fa del conflitto l’ultima arma da mettere in campo". Ha sottolineato che "spesso siamo stati accusati di aver messo ilin naftalina. Non lo abbiamo messo in naftalina, ma pensiamo di doverlo usare quando non abbiamo più margini". Sul piano economico, ha richiamato le priorità della: "Chiediamo al governo di essere convocati. Porteremo le nostre proposte, a partire da un’attenzione diversa al ceto medio e alle famiglie che hanno sofferto in questo periodo più di altri".Tra i temi centrali citati dalla segretaria Cisl ci sono pensioni, sanità, non autosufficienza e sicurezza sul lavoro. "Serve mettere mano alle– ha spiegato – dare risposte ai giovani, alle donne con ‘Opzione donna’, a chi già è in pensione. Dare risposte sulla sanità, sulla non autosufficienza, su salute e sicurezza che è la vera emergenza". Guardando al futuro, Fumarola ha ricordato la scadenza delnel 2026: "Abbiamo la necessità di utilizzare al meglio tutte le risorse disponibili e riprogrammare quelle che non hanno prospettive. Dopo il 2026 proponiamo un patto fondato su tre parole: concertazione, partecipazione e contrattazione".Sul fronte internazionale, la leader sindacale ha espresso contrarietà ai: "Creano problemi alle imprese, ai lavoratori, all’economia. Certo, un dazio al 15% è meglio che dazi al 50%, ma serve un intervento dell’Europa per proteggere imprese e lavoro". Infine, Fumarola ha rilanciato la sfida dellae della: "I salari crescono se si rinnovano i contratti e se si interviene sul cuneo fiscale. Pensiamo che l’debba scendere dal 35% al 32%. Dobbiamo unire il Paese anche attraverso questi interventi". Concludendo, ha ribadito l’apertura al dialogo con governo e imprese: "Dobbiamo costruire le condizioni perché il patto sociale si realizzi. È una sfida decisiva per dare stabilità e affrontare l’emergenza sicurezza sul lavoro, che sovrasta tutte le altre".