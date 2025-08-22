Meeting di Rimini, Mattarella: abbiamo bisogno di costruttori di pace

(Teleborsa) - "Abbiamo bisogno di costruttori di comunità. Costruttori di convivenza, di, di, di. Costruttori di una società capace di governare i mutamenti restando umana nelle fondamenta e nella civiltà". Così il presidente della Repubblica,, in una lettera inviata a, presidente della, nei giorni del consueto appuntamento annuale a"Non possiamo dare per scontate leche le precedenti generazioni ci hanno trasmesso. Libertà, democrazia, pace, modello sociale, vanno continuamente rigenerati nella fedeltà ai loro presupposti valoriali. Rigenerati e condivisi", ha aggiunto.Il presidente della Repubblica ha ricordato che "le straordinarie facoltà e opportunità checi consegnano non bastano a garantire un sicuro e autentico". Il tempo che viviamo - ha proseguito - è segnato anche dagli orrori di guerre che pensavamo di aver cancellato dalla storia, da volontà di potenza che tornano a mostrarsi minacciosamente, da egoismi personali e di gruppo, da spinte omologanti, da discriminazioni, povertà, solitudini"."Non dobbiamo farci vincere dallee dalle– ha quindi scritto Mattarella nella lettera a Scholz –. Le comunità deperiscono dove prevale il disimpegno o l'indifferenza. Costruire è rimettersi in cammino nella storia. Anche se questo richiede di attraversare territori difficili".