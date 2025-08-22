Meeting di Rimini, Urso: l'Italia ora è più il Paese più affidabile e credibile in Europa

Mps

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy,, intervenuto al, ha rivendicato i risultati ottenuti dal governo negli ultimi tre anni, sottolineando la continuità tra la leadership die quella di Giorgia Meloni. Ha evidenziato come l’Italia sia oggi considerata tra i Paesi più credibili in Europa, con record di investimenti esteri e gestione positiva delle crisi industriali senza licenziamenti collettivi. Urso ha rilanciato l’idea di untra imprese e lavoratori per chiudere al meglio la legislatura. Sul fronte economico, ha commentato la scalata Mps-Mediobanca, invitando le banche a restare vicine a famiglie e imprese, e ha rivendicato il ruolo decisivo dell’Italia nel mediare con glisui dazi, ottenendo un’intesa che tutela settori chiave come automotive, semiconduttori e farmaceutica.Il ministro delle Imprese e del Made in Itay,, ha dichiarato che una legge attesa da decenni come quella sullaalle imprese "è stata possibile perché c'è un leader che ha saputo raccogliere al meglio, e pochi tra voi ci credevano, il testimonie di Mario Draghi". Intervenendo ad un dibattito al Meeting di Rimini, Urso ha sottolineato che "il fatto stesso che questo Meeting si aprirà ufficialmente tra poco con Mario Draghi e si concluderà con Giorgia Meloni segna il successo dell'Italia in questi tre anni".Urso ha poi affermato che "inon ci sono più nel vocabolario di questo Paese e questo non era scontato". "Tutti i casi digiunti al Ministero in questi tre anni sono stati avviati a soluzione positiva senza licenziamenti – ha sottolineato –, non c'è stato un caso di licenziamento collettivo. Ci sono stati anche scioperi ma alla fine c'è stato un accordo". "Ora si può fare un patto sociale e concludere la legislatura nel migliore dei modi. Unire il Paese. Il governo ha dimostrato che si può lavorare insieme, unendo. Perché noi crediamo neiche qualcuno voleva rottamare", ha dichiarato Urso. "Se si raggiunge uncon imprese e lavoratori credo che possiamo concludere al meglio questi cinque anni di governo, segnando in questo modo anche la rinascita del Paese in Europa", ha aggiunto."L'Italia è diventata il Paese più affidabile e credibile in Europa ed è per questo che glistanno correndo in questo Paese", ha aggiunto. "Lo scorso anno - ha sottolineato - abbiamo avuto, dieci più di Germania e Francia, segnando una svolta storica".Parlando a margine dell'evento, il ministro ha toccato altri due temi di stretta attualità: ladie il. Sul primo punto il ministro ha dichiarato che "decidono gli azionisti" rispondendo ad una richiesta di commento sull'operazione anche alla luce dell'esito dell'assemblea dei soci di Piazzetta Cuccia che ha bocciato l'Ops su Banca Generali. Quanto alin generale, Urso ha auspicato che le banche "siano sempre attente al territorio nazionale, alle imprese e alle famiglie italiane".Per quel che riguarda la questione dazi imposti dagli Stati Uniti, il ministro ha dichiarato che "il ruolo dell'Italia di Giorgia Meloni nello specifico è stato decisivo nell'incanalare il confronto sui binari dell'accordo". "Il raggiungimento di un'intesa, che va ancora perfezionata, garantisce unalle imprese perché senza certezze le imprese non investono, non si muovono" ha aggiunto Urso. "Ilè sicuramente un ostacolo ma superabile per le nostre imprese che hanno dalla loro la forza della qualità, dell'eccellenza, della unicità a cui inon vogliono assolutamente rinunciare", ha affermato il ministro."Nell'ultimo passaggio è stato importante l'intesa per quanto riguarda l', soprattutto le componenti italiane nelle auto europee, ed è stato sicuramente importante anche il passaggio che ha riguardato i semiconduttori e certamente l'", ha sottolineato il ministro. "Il fatto che ci sia un dazio contenuto al 15% ci permette di mantenere la nostra posizione di leadership nell'esportazione di prodotti farmaceutici negli Stati Uniti – ha proseguito Urso –. Ora bisogna completare il tragitto con l'con i vini e in generale l'industria alimentare a cui noi crediamo e dobbiamo assolutamente tutelare".