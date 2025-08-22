Milano 17:35
43.310 +0,69%
Nasdaq 19:58
23.533 +1,69%
Dow Jones 19:58
45.681 +2,00%
Londra 17:35
9.321 +0,13%
Francoforte 17:35
24.363 +0,29%

New York: amplia l'ascesa Caterpillar

Migliori e peggiori, In breve
New York: amplia l'ascesa Caterpillar
Ottima performance per il gigante delle macchine movimento terra, che scambia in rialzo del 4,60%.
Condividi
```