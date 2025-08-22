New York: brusca correzione per Workday

fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta

(Teleborsa) - Si muove in perdita il, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,58% sui valori precedenti.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo studio dipresenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 209,8 USD. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 216,9. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 207.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)