Milano 17:35
43.310 +0,69%
Nasdaq 19:59
23.534 +1,69%
Dow Jones 19:59
45.662 +1,96%
Londra 17:35
9.321 +0,13%
Francoforte 17:35
24.363 +0,29%

New York: senza freni Caterpillar

Migliori e peggiori
New York: senza freni Caterpillar
(Teleborsa) - Protagonista il gigante delle macchine movimento terra, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,60%.

Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Caterpillar mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,7%, rispetto a +1,67% dell'indice americano).


Allo stato attuale lo scenario di breve di Caterpillar rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 443,3 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 425,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 461,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```