New York: senza freni Caterpillar

(Teleborsa) - Protagonista il gigante delle macchine movimento terra
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,60%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che Caterpillar
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,7%, rispetto a +1,67% dell'indice americano
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Caterpillar
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 443,3 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 425,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 461,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)