Piazza Affari: brillante l'andamento di Ferragamo

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della maison del lusso
, con una variazione percentuale dell'1,84%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Salvatore Ferragamo
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,34%, rispetto a +1,35% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
La situazione di medio periodo della casa di moda italiana
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 4,813 Euro. Supporto visto a quota 4,693. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 4,933.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)