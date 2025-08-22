Piazza Affari: brillante l'andamento di Ferragamo

maison del lusso

FTSE Italia Mid Cap

Salvatore Ferragamo

indice delle società a media capitalizzazione

casa di moda italiana

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della, con una variazione percentuale dell'1,84%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,34%, rispetto a +1,35% dell').La situazione di medio periodo dellaresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 4,813 Euro. Supporto visto a quota 4,693. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 4,933.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)