Milano 14:23
43.257 +0,57%
Nasdaq 21-ago
23.143 0,00%
Dow Jones 21-ago
44.786 -0,34%
Londra 14:23
9.314 +0,05%
Francoforte 14:23
24.285 -0,03%

Piazza Affari: scambi al rialzo per WIIT

Rialzo marcato per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, che tratta in utile del 2,73% sui valori precedenti.
