Milano
17:35
43.310
+0,69%
Nasdaq
18:10
23.500
+1,54%
Dow Jones
18:10
45.740
+2,13%
Londra
17:35
9.321
+0,13%
Francoforte
17:35
24.363
+0,29%
Venerdì 22 Agosto 2025, ore 18.26
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: su di giri l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: su di giri l'indice dei servizi di consumo italiano
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
22 agosto 2025 - 17.00
Balzo del
comparto servizi di consumo a Piazza Affari
, che continua la giornata a 28.269,31 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: in rally indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: accelera l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: in perdita l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: accelera l'indice dei servizi di consumo italiano
Argomenti trattati
Piazza Affari
(236)
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Consumer Discretionary
+1,56%
Altre notizie
Piazza Affari: movimento negativo per l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: retrocede di poco l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: positiva la giornata per l'indice dei servizi di consumo italiano
Debole la seduta a Piazza Affari per l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: scambi al rialzo per l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: andamento rialzista per l'indice dei servizi di consumo italiano