UE, 116 milioni di euro in 13 progetti per ripristinare la salute di oceani e acque

(Teleborsa) - L'Unione europea ha annunciato un investimento significativo diin 13 nuovi progetti volti a ripristinare la salute deglie delle. I progetti, selezionati nell'ambito degli inviti a presentare proposte della missione dell'UE per gli oceani e le acque, si concentreranno su una serie di, tra cui la conservazione delle aree marine protette offshore, la protezione degli habitat ittici migratori, la riduzione dell'impatto ambientale della pesca e la responsabilizzazione delle comunità locali a guidare il ripristino dei nostri oceani, mari e acque.I 13 progetti, che coinvolgono le(PMI), gli organismi di ricerca, le autorità locali, le scuole e le imprese, apporteranno un'ampia gamma di benefici agli oceani e alle acque dell'UE e non solo. I progetti saranno attuati in vari bacini marittimi, tra cui il Mar Nero, il Danubio, il Mar Baltico e il Mare del Nord, il Mar Mediterraneo e le regioni atlantiche e artiche.Alcuni dei progetti degni di nota includono, che utilizzerà tecnologie avanzate per monitorare la biodiversità marina offshore, e DanubeLifelines, che ripristinerà i percorsi per i pesci nel fiume Danubio. Altri progetti, comee MarineGuardian, svilupperanno nuove tecnologie di pesca per ridurre le catture accessorie indesiderate e proteggere gli habitat marini.L'investimento fa parte del programma, che mira a fornire soluzioni ad alcune delle più grandi sfide della società. I progetti sono stati selezionati a seguito di una valutazione inter pares da parte di esperti indipendenti e maggiori dettagli sui progetti selezionati, compresi il bilancio e i beneficiari, sono disponibili sul sito web della missione dell'UE. Con questi ingenti investimenti, l'UE sta compiendo un passo importante verso il ripristino della salute degli oceani e delle acque, una priorità fondamentale nell'ambito del patto europeo per gli oceani, e verso la garanzia di un futuro sostenibile per le generazioni a venire.