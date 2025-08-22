Ue, Draghi: finora marginale nello scenario internazionale, deve adattarsi alle nuove esigenze

(Teleborsa) - L'ex presidente del Consiglioha dichiarato che "l', nonostante abbiadato il maggior contributo finanziario alla guerra in, e abbia il maggiore interesse in una pace giusta, ha avuto finora un ruolo abbastanza marginale nei negoziati per la pace". Nel suo intervento al, Draghi ha ricordato che "nel frattempo laha apertamente sostenuto lo sforzo bellico della Russia" e che "le proteste europee hanno avuto poco effetto: la Cina ha chiarito che non considera l'Europa come un partner alla pari e usa il suo controllo nel campo delle terre rare per rendere la nostra dipendenza sempre più vincolante".Draghi ha poi sottolineato che l'Ue "è stata spettatrice anche quando ivenivano bombardati e il massacro disi intensificava". "Questi eventi hanno fatto giustizia di qualunque illusione che la dimensione economica da sola assicurasse una qualche forma di potere geopolitico", ha aggiunto."È chiaro che distruggere l'iper tornare alla sovranità nazionale non farebbe altro che esporci ancor di più al volere delle grandi potenze", ha però affermato Draghi. "L'Europa è poco attrezzata in un mondo dove geo-economia, sicurezza e stabilità delle fonti di approvvigionamento più che non l'efficienza ispirano le. La nostra organizzazione politica deve adattarsi alle esigenze del suo tempo quando esse sono esistenziali: noi europei dobbiamo arrivare a un consenso su ciò che questo comporta", ha spiegato."L'Europa è la migliore opportunità per un", ha proseguito l'ex presidente del Consiglio. C'è stata una "sveglia molto brutale che ci ha dato, le relazioni con gli Usa hanno cambiato tutto. La prima cosa da fare è: stringiamoci tutti insieme. Ma c'è una situazione politica, sociale e psicologica che fa sperare bene circa una diversa forma di organizzazione politica, bisogna imparare ad andare d'accordo", ha dichiarato.creano inazione, è un po' quello che abbiamo visto negli ultimi 10-15 anni, e l'è il peggior nemico dell'Europa", ha aggiunto Draghi.