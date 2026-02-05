Milano 9:22
FAE Technology, acquisite ulteriori commesse nel settore TLC per 6 milioni di euro

Finanza
(Teleborsa) - FAE Technology, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel design e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica integrata, ha acquisito commesse per un valore complessivo di 6 milioni di euro, relative ad un ordine integrativo nell'ambito del rapporto di fornitura avviato nel settore delle telecomunicazioni e annunciato al mercato a ottobre 2025.

Gli ordini, assegnati alla capogruppo, si inseriscono nella collaborazione con un cliente specializzato nella produzione di apparati elettronici per comunicazioni, parte di un primario gruppo internazionale, e riguardano attività di prototipazione e produzione di sistemi elettronici complessi ad alte prestazioni.

L'effetto economico complessivo delle commesse, per un valore di circa 11 milioni di euro, si rifletterà nel corso del 2026, contribuendo a rafforzare ulteriormente l'order book del Gruppo.

"L'ampliamento delle commesse, a pochi mesi dall'avvio della collaborazione, conferma il ruolo di FAE Technology come partner in grado di affiancare i clienti nello sviluppo di soluzioni elettroniche sempre più solide e performanti - commenta l'AD Gianmarco Lanza - La prosecuzione del rapporto testimonia la capacità del Gruppo di accelerare il percorso che porta i prodotti sul mercato, rispondendo con efficacia alle esigenze di un settore tecnologicamente complesso come quello delle telecomunicazioni, caratterizzato da elevati requisiti tecnologici e affidabilità operativa. Infine, l'integrazione dei contratti rafforza il portafoglio ordini, sostenendo il percorso di crescita delineato".
