Fondo Italiano rileva maggioranza di Vetraco
(Teleborsa) - Fondo Italiano d’Investimento SGR ha perfezionato l’ingresso nel capitale di Vetraco, realtà italiana di riferimento nella produzione di macchinari automatici per l’industria cosmetica, con una quota di maggioranza. L’operazione, realizzata attraverso il Fondo Italiano Tecnologia e Crescita II (FITEC II), si realizza mediante aumento di capitale.

L'operazione prevede anche il coinvolgimento diretto della seconda generazione della famiglia fondatrice - Luca e Paola Guerini Rocco, figli del fondatore Gianfranco, continueranno a ricoprire un ruolo centrale nella guida operativa e nello sviluppo industriale dell’azienda - con l'affiancamento di due nuovi manager con consolidata esperienza in ambito industriale e finanziario, quali Alioscia Berto, che ricoprirà la carica di Amministratore Delegato, e Andrea Scampoli, nella veste di Chief Financial Officer. I due manager parteciperanno anche all’investimento in qualità di azionisti.

Fondata nel 1974 a Crema, Vetraco è una realtà specializzata nell’automazione e controllo qualità per il settore cosmetico, con un posizionamento di riferimento nella cosmesi colorata (make-up). L’azienda è riconosciuta a livello internazionale per il proprio know-how tecnologico e di processo e per la qualità delle soluzioni sviluppate. La quota prevalente del fatturato della società è realizzata sui mercati esteri, con una presenza commerciale diretta negli Stati Uniti e in Cina.

L’ingresso di Fondo Italiano è finalizzato a sostenere una nuova fase di crescita industriale e tecnologica di Vetraco. Le risorse apportate consentiranno di rafforzare in modo significativo le attività di Ricerca & Sviluppo, accelerare l’innovazione di prodotto e ampliare l’offerta dell’azienda attraverso il lancio di nuove linee di business ad alto contenuto tecnologico. Il piano di sviluppo punta ad accelerare ulteriormente l’espansione commerciale sui mercati internazionali a più elevato potenziale di crescita, quali Asia e America Latina.

Mauro Pretolani, Senior Partner di Fondo Italiano d’Investimento SGR, ha sottoloneato che l'ingresso di FITEC II in Vetraco "rappresenta un investimento a sostegno di un’eccellenza tecnologica della cosmetica, settore nel quale il nostro Paese esprime una leadership riconosciuta a livello globale".

Luca e Paola Guerini Rocco si sono detti "entusiasti di avviare questa nuova fase di crescita insieme a Fondo Italiano", che consentirà di "rafforzare la leadership tecnologica e di mercato di Vetraco e accelerare l’espansione internazionale, investendo in innovazione, capitale umano e nuove soluzioni per rispondere alle esigenze di un mercato globale in continua evoluzione".

Quello in Vetraco rappresenta il terzo investimento di FITEC II, che gode di una dotazione superiore a 160 milioni di euro e detiene già partecipazioni in Skynet Technology (Retail Technology) e Intrauma (Medtech).
