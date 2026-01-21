Fondo Italiano rileva maggioranza di Vetraco

(Teleborsa) -ha perfezionato, realtà italiana di riferimento nella produzione di macchinari automatici per l’industria cosmetica, con una quota di maggioranza. L’operazione, realizzata, si realizza medianteL'operazione prevede anche il- Luca e Paola Guerini Rocco, figli del fondatore Gianfranco, continueranno a ricoprire un ruolo centrale nella guida operativa e nello sviluppo industriale dell’azienda - concon consolidata esperienza in ambito industriale e finanziario, quali, che ricoprirà la carica di Amministratore Delegato,, nella veste di Chief Financial Officer. I due manager parteciperanno anche all’investimentoFondata nel 1974 a Crema, Vetraco è una realtà specializzata nell’automazione e controllo qualità per il settore cosmetico, con un posizionamento di riferimento nella cosmesi colorata (make-up). L’azienda è riconosciuta a livello internazionale per il proprio know-how tecnologico e di processo e per la qualità delle soluzioni sviluppate. La quota prevalente del fatturato della società è realizzata sui mercati esteri, con una presenza commerciale diretta negli Stati Uniti e in Cina.è finalizzato aindustriale e tecnologica di Vetraco. Le risorse apportate consentiranno di rafforzare in modo significativo le, accelerare l’innovazione di prodotto e ampliare l’offerta dell’azienda attraverso il lancio di nuove linee di business ad alto contenuto tecnologico. Il piano dipunta ad accelerare ulteriormente l’espansione commerciale suia più elevato potenziale di crescita, quali, Senior Partner di Fondo Italiano d’Investimento SGR, ha sottoloneato che l'ingresso di FITEC II in Vetraco "rappresenta un investimento a sostegno di un’eccellenza tecnologica della cosmetica, settore nel quale il nostro Paese esprime una leadership riconosciuta a livello globale".si sono detti "entusiasti di avviare questa nuova fase di crescita insieme a Fondo Italiano", che consentirà di "rafforzare la leadership tecnologica e di mercato di Vetraco e accelerare l’espansione internazionale, investendo in innovazione, capitale umano e nuove soluzioni per rispondere alle esigenze di un mercato globale in continua evoluzione".Quello in Vetraco rappresenta ilche gode di una dotazione superiore a 160 milioni di euro e detiene già partecipazioni in Skynet Technology (Retail Technology) e Intrauma (Medtech).