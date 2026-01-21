Fondo Italiano rileva maggioranza di Vetraco

(Teleborsa) - Fondo Italiano d’Investimento SGR
ha perfezionato l’ingresso nel capitale di Vetraco
, realtà italiana di riferimento nella produzione di macchinari automatici per l’industria cosmetica, con una quota di maggioranza. L’operazione, realizzata attraverso il Fondo Italiano Tecnologia e Crescita II (FITEC II)
, si realizza mediante aumento di capitale
.
L'operazione prevede anche il coinvolgimento diretto della seconda generazione della famiglia fondatrice
- Luca e Paola Guerini Rocco, figli del fondatore Gianfranco, continueranno a ricoprire un ruolo centrale nella guida operativa e nello sviluppo industriale dell’azienda - con l'affiancamento di due nuovi manager
con consolidata esperienza in ambito industriale e finanziario, quali Alioscia Berto
, che ricoprirà la carica di Amministratore Delegato, e Andrea Scampoli
, nella veste di Chief Financial Officer. I due manager parteciperanno anche all’investimento in qualità di azionisti
.
Fondata nel 1974 a Crema, Vetraco è una realtà specializzata nell’automazione e controllo qualità per il settore cosmetico, con un posizionamento di riferimento nella cosmesi colorata (make-up). L’azienda è riconosciuta a livello internazionale per il proprio know-how tecnologico e di processo e per la qualità delle soluzioni sviluppate. La quota prevalente del fatturato della società è realizzata sui mercati esteri, con una presenza commerciale diretta negli Stati Uniti e in Cina.L’ingresso di Fondo Italiano
è finalizzato a sostenere una nuova fase di crescita
industriale e tecnologica di Vetraco. Le risorse apportate consentiranno di rafforzare in modo significativo le attività di Ricerca & Sviluppo
, accelerare l’innovazione di prodotto e ampliare l’offerta dell’azienda attraverso il lancio di nuove linee di business ad alto contenuto tecnologico. Il piano di sviluppo
punta ad accelerare ulteriormente l’espansione commerciale sui mercati internazionali
a più elevato potenziale di crescita, quali Asia e America Latina
. Mauro Pretolani
, Senior Partner di Fondo Italiano d’Investimento SGR, ha sottoloneato che l'ingresso di FITEC II in Vetraco "rappresenta un investimento a sostegno di un’eccellenza tecnologica della cosmetica, settore nel quale il nostro Paese esprime una leadership riconosciuta a livello globale".Luca e Paola Guerini Rocco
si sono detti "entusiasti di avviare questa nuova fase di crescita insieme a Fondo Italiano", che consentirà di "rafforzare la leadership tecnologica e di mercato di Vetraco e accelerare l’espansione internazionale, investendo in innovazione, capitale umano e nuove soluzioni per rispondere alle esigenze di un mercato globale in continua evoluzione".
Quello in Vetraco rappresenta il terzo investimento di FITEC II,
che gode di una dotazione superiore a 160 milioni di euro e detiene già partecipazioni in Skynet Technology (Retail Technology) e Intrauma (Medtech).