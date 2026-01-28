Circle Group, contratto da oltre 1,5 milioni per trasformazione digitale terminal inland nel Sud Europa

(Teleborsa) - CIRCLE Group
ha dato il via ad un nuovo progetto con un primario attore europeo del valore complessivo di oltre 1,5 milioni di euro
, in circa dodici mesi, destinato alla trasformazione digitale di terminal inland
ad alta valenza strategica nel Sud Europa
.
Il progetto prevede l’adozione graduale della piattaforma MILOS
, con particolare attenzione ai moduli TOS
(Terminal Operating System), GOS
(Gate Operating System), sviluppati rispettivamente da Circle e dalla controllata eXyond, assieme al modulo SESAMO del socio e partner Aitek.
Il sistema MILOS, con i suoi numerosi moduli e funzionalità correlate, permetterà una gestione integrata e in tempo reale delle attività operative, tra cui la tracciabilità avanzata dei flussi intermodali, l’ottimizzazione dinamica dell’impiego di risorse umane e mezzi, l’automazione completa dei varchi di accesso – realizzata anche grazie alla collaborazione con partner tecnologici come eXyond ed Aitek – e la gestione documentale completamente digitalizzata e integrata all’interno di un ecosistema modulare e scalabile, capace di adattarsi
alle esigenze operative dei terminal e di garantire piena interoperabilità con i sistemi esterni.
L’intero programma rientra in un accordo quadro multilivello
, volto a rendere più efficienti, interconnessi e sostenibili alcuni dei principali snodi logistici dell’area mediterranea
.