Milano 9:02
45.427 -0,03%
Nasdaq 27-gen
25.940 0,00%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 9:02
10.207 -0,01%
Francoforte 27-gen
24.894 0,00%

Circle Group, contratto da oltre 1,5 milioni per trasformazione digitale terminal inland nel Sud Europa

Finanza
Circle Group, contratto da oltre 1,5 milioni per trasformazione digitale terminal inland nel Sud Europa
(Teleborsa) - CIRCLE Group ha dato il via ad un nuovo progetto con un primario attore europeo del valore complessivo di oltre 1,5 milioni di euro, in circa dodici mesi, destinato alla trasformazione digitale di terminal inland ad alta valenza strategica nel Sud Europa.

Il progetto prevede l’adozione graduale della piattaforma MILOS, con particolare attenzione ai moduli TOS (Terminal Operating System), GOS (Gate Operating System), sviluppati rispettivamente da Circle e dalla controllata eXyond, assieme al modulo SESAMO del socio e partner Aitek.

Il sistema MILOS, con i suoi numerosi moduli e funzionalità correlate, permetterà una gestione integrata e in tempo reale delle attività operative, tra cui la tracciabilità avanzata dei flussi intermodali, l’ottimizzazione dinamica dell’impiego di risorse umane e mezzi, l’automazione completa dei varchi di accesso – realizzata anche grazie alla collaborazione con partner tecnologici come eXyond ed Aitek – e la gestione documentale completamente digitalizzata e integrata all’interno di un ecosistema modulare e scalabile, capace di adattarsi
alle esigenze operative dei terminal e di garantire piena interoperabilità con i sistemi esterni.

L’intero programma rientra in un accordo quadro multilivello, volto a rendere più efficienti, interconnessi e sostenibili alcuni dei principali snodi logistici dell’area mediterranea.
Condividi
```