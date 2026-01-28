Circle Group, contratto da oltre 1,5 milioni per trasformazione digitale terminal inland nel Sud Europa

CIRCLE Group

(Teleborsa) -ha dato il via ad un nuovo progetto con un primario attore europeo del, in circa dodici mesi, destinato allaad alta valenza strategica nelIl progetto prevede l’adozione graduale della, con particolare attenzione ai(Terminal Operating System),(Gate Operating System), sviluppati rispettivamente da Circle e dalla controllata eXyond, assieme al modulo SESAMO del socio e partner Aitek.Il sistema MILOS, con i suoi numerosi moduli e funzionalità correlate, permetterà una gestione integrata e in tempo reale delle attività operative, tra cui la tracciabilità avanzata dei flussi intermodali, l’ottimizzazione dinamica dell’impiego di risorse umane e mezzi, l’automazione completa dei varchi di accesso – realizzata anche grazie alla collaborazione con partner tecnologici come eXyond ed Aitek – e la gestione documentale completamente digitalizzata e integrata all’interno di un ecosistema modulare e scalabile, capace di adattarsialle esigenze operative dei terminal e di garantire piena interoperabilità con i sistemi esterni.L’intero programma rientra in un, volto a rendere più efficienti, interconnessi e sostenibili alcuni dei principali