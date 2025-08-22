UE investe 116 milioni di euro in 13 progetti per ripristino oceani e acque

(Teleborsa) - L'ha annunciato un. I progetti, selezionati nell'ambito dei bandi EU Mission Ocean and Waters, si concentreranno su una serie di iniziative, tra cui la conservazione delle aree marine protette al largo delle coste, la protezione degli habitat ittici migratori, la riduzione dell'impatto ambientale della pesca e la responsabilizzazione delle comunità locali nel processo di ripristino dei nostri oceani, mari e acque.I 13 progetti, che coinvolgono piccole e medie imprese, apporteranno un'ampia gamma di benefici agli oceani e alle acque nell'UE e oltre.I progetti saranno implementati in, tra cui il Mar Nero, il Danubio, il Mar Baltico e il Mare del Nord, il Mar Mediterraneo e le regioni atlantiche e artiche.L'investimento fa parte del programma, che mira a fornire soluzioni ad alcune delle maggiori sfide della società.