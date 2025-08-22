UE lancia consultazione su revisione aiuti di Stato: focus su settore siderurgico e startup

(Teleborsa) - Laha lanciato un invito a presentare contributi e una consultazione pubblica per raccogliere contributi sulla portata e il contenuto della revisione degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.Gli orientamenti stabiliscono le condizioni in base alle quali gli aiuti a imprese non finanziarie in difficoltà possono essere considerati conformi alle norme dell'UE. Per rimanere aggiornata, la Commissione sta avviando un processo di revisione degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione,La revisione proposta prevede: l'ampliamento dell'ambito di applicazione degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione al, attualmente escluso; modificare la definizione di "impresa in difficoltà" (UiD) per quanto riguarda alcune tipologie dicon un modello di crescita specifico, consentendo loro di beneficiare di aiuti nell'ambito di altri strumenti di aiuti di Stato; chiarire alcune parti della definizione di UiD, in particolare il concetto di "fondi propri" e il suo rapporto con il patrimonio netto e la solvibilità delle UiD; apportare modifiche tecniche a seguito di diverse sentenze della Corte di Giustizia dell'UE.Ilper rispondere alla Call for Evidence e al questionario della consultazione pubblica è il2025."La nostra revisione degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione mira ad allinearli alla realtà economica odierna, riconoscendo al contempo il notevole impatto che gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione hanno sulla concorrenza - ha commentatoper una Transizione Pulita, Giusta e Competitiva - Per comprendere meglio dove siano maggiormente necessari i cambiamenti, invitiamo tutte le autorità pubbliche, le aziende e le altre parti interessate a partecipare a questo processo cruciale e a condividere attivamente le proprie opinioni".