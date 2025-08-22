USA, CBO: dazi Trump potrebbero ridurre deficit di 4 trilioni di dollari in un decennio

(Teleborsa) - Al 19 agosto, l'aliquota tariffaria effettiva
per le merci importate negli Stati Uniti
è aumentata di circa 18 punti percentuali
rispetto ai flussi commerciali del 2024. Lo calcola il Congressional Budget Office (CBO), organismo che produce analisi indipendenti e imparziali su questioni economiche e di bilancio per supportare il Congresso.
Il CBO prevede che gli aumenti dei dazi attuati nel periodo dal 6 gennaio 2025 al 19 agosto ridurranno i disavanzi primari (che escludono le spese nette per interessi) di 3,3 trilioni di dollari se i dazi più elevati persisteranno per il periodo 2025-2035
. Riducendo la necessità di indebitamento federale, tali dazi ridurranno anche le spese federali per interessi di ulteriori 0,7 trilioni di dollari. Di conseguenza, le modifiche ai dazi ridurranno complessivamente i disavanzi totali di 4 trilioni di dollari
.
La proiezione dei ricavi derivanti dalle tariffe in vigore al 19 agosto 2025 non include
le modifiche alle aliquote tariffarie annunciate nella dichiarazione congiunta del 21 agosto con l'Unione europea, l'aumento previsto per il 27 agosto delle aliquote tariffarie sulle importazioni dall'India (di un ulteriore 25%) o la sospensione del 29 agosto dell'ingresso in esenzione da dazi per le spedizioni commerciali di valore inferiore a 800 dollari.